9 ноября, источник: СуперОмск
Синоптики заявили о мощнейшем температурном рекорде в Омске
В четверг, 9 ноября 2023 года, синоптики из Обь-Иртышского УГМС заявили о мощнейшем, по мнению автора, температурном рекорде в Омске.
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"8 ноября в областном центре наблюдался абсолютный максимум температуры воздуха, который составил +8,0°. Предыдущий рекордный показатель +7,0° был зафиксирован 94 года назад, 8 ноября 1929 года.
Впрочем, посмотрим, что день грядущий нам готовит. Абсолютный максимум температуры воздуха 9 ноября +8,7° зафиксирован в 1938 году«, — сообщила начальник Гидрометцентра ФГБУ “Обь-Иртышское УГМС” Людмила Литовкина.
По данным Обь-Иртышского УГМС, 8 ноября 2023 года максимальная температура воздуха на территории Омской области составила от −1 до +9°. Самая высокая +9° наблюдалась в Павлоградке, Черлаке и Русской Поляне.
Как передает Обь-Иртышское УГМС, в период с 10 по 13 ноября 2023 года на территории Омской области сохранится неустойчивый характер погоды. Среднесуточная температура воздуха прогнозируется выше климатической нормы на 4−7°.