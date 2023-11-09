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9 ноября, источник: Комсомольская правда

Ноябрь в Челябинской области будет аномально теплым

Метеорологи считают, что в ноябре в Челябинской области будет немного теплее, чем обычно.

Сейчас в Нашвилле: Нашвилл: +14° 3 м/с 67% 749 мм рт. ст. +19°

В ноябре Челябинская область попала в аномальную погодную зону. По расчетам специалистов российского Гидрометцентра, средняя месячная температура воздуха в регионе будет выше средних многолетних значений. Правда, ненамного — всего на 1,2 градуса: средняя температура составит не −5, а −4 градуса.

Количество осадков на Южном Урале в ноябре будет не сильно отклоняться от нормы и составит примерно 90% от средних многолетних значений. Двадцатилетние наблюдения за погодой говорят, что в ноябре в Челябинской области бывает по семь дождливых или снежных дней.

Грядущие выходные как раз обещают быть дождливыми.

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