9 ноября, источник: Комсомольская правда
Ноябрь в Челябинской области будет аномально теплым
Метеорологи считают, что в ноябре в Челябинской области будет немного теплее, чем обычно.
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В ноябре Челябинская область попала в аномальную погодную зону. По расчетам специалистов российского Гидрометцентра, средняя месячная температура воздуха в регионе будет выше средних многолетних значений. Правда, ненамного — всего на 1,2 градуса: средняя температура составит не −5, а −4 градуса.
Количество осадков на Южном Урале в ноябре будет не сильно отклоняться от нормы и составит примерно 90% от средних многолетних значений. Двадцатилетние наблюдения за погодой говорят, что в ноябре в Челябинской области бывает по семь дождливых или снежных дней.
Грядущие выходные как раз обещают быть дождливыми.