9 ноября, источник: Комсомольская правда
В Воронеже в детской больнице малыша с температурой 39 положили в коридоре
На это пожаловались родители ребенка.
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В среду, 8 ноября, в паблике «Мой и твой Воронеж» выложили пост с жалобой на ситуацию в воронежской областной детской больнице № 2. Родители грудного ребенка рассказали, что их малыша привезли в инфекционное отделение с с температурой 39,3. При этом положили на койке в коридоре. Как утверждают родители, на жутком сквозняке. А еще в посте сообщили, что платные палаты в больнице заняты, а бюджетные переполнены.
В региональном министерстве здравоохранения дали по этому поводу такой развернутый комментарий:
В период эпидемического подъема того или иного инфекционного заболевания педиатрическая служба отмечает рост обращаемости в медицинские учреждения. Иногда пациентов госпитализируют на дополнительные кровати. Кроме того, на сегодняшний день в областной детской клинической больнице № 2 идет капитальный ремонт одного из инфекционных отделений, рассчитанного на 50 коек.
Время пребывания в коридоре не длительное, до 12 часов. Нужно оно для выписки пациентов, обработки палат, перемаршрутизации.
В период такой массовой обращаемости речь про платные палаты не идет, отдельно (не платно, а бесплатно по одному в палате) могут лежать дети с тяжелыми сопутствующими фоновыми заболеваниями (пороки развития, тяжелые поражения центральной нервной системы, дети, имеющие паллиативный статус). По состоянию на утро четверга, 9 ноября, в этом медучреждении проходят лечение 276 детей.
Кроме того, выделены дополнительные койки в ВОДКБ № 1 (60), ВДКБ ВГМУ им. Н. Н. Бурденко (30 коек долечивания) и в ВОКИБ для подростков старше 15 лет.
Ситуация находится на контроле в министерстве здравоохранения Воронежской области.
Отметим, что не все пациенты с респираторными инфекциями нуждаются в стационарном лечении (даже при пневмонии). Легкое течение заболевания у детей с трех лет возможно лечить амбулаторно. Важно при возникновении признаков ОРВИ не заниматься самолечением, а своевременно обратиться к педиатру в детскую поликлинику.