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9 ноября, новости Беларуси, источник: Комсомольская правда

Белорусский врач назвал три экспресс-способа, как снять стресс

Врач назвал 5 вариантов экспресс-помощи для снятия стресса.

Источник: Комсомольская правда

Пять вариантов экспресс-помощи для снятия стресса в интервью sb.by назвал завотделом общественного здоровья Минского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Виктор Данилович.

По его словам, на первом месте — физические упражнения, пробежки, прогулки на свежем воздухе в том темпе, который для вас комфортен, катание на велосипеде, роликовых коньках, то есть любая форма активности.

На втором месте — дыхательные упражнения, а именно медленный вдох через нос, задержка дыхания, выдох такой же медленный. «Концентрация на процессе дыхания заставляет на время забыть об источнике стресса», — считает медик.

На третьем месте — полное расслабление, на четвертом — общение с людьми, на пятом — смена обстановки, а именно культпоход в кино, музей, театр.

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