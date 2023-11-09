9 ноября, источник: СуперОмск
Метеорологи рассказали о выбросах вредных веществ в Омске
Специалисты Обь-Иртышского УГМС в четверг, 9 ноября 2023 года, рассказали о вредных выбросах, которые были зафиксированы в среду, 8 ноября.
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«Наблюдения за качеством атмосферного воздуха проводились на 9 стационарных постах, расположенных во всех административных округах города. 08 ноября 2023 года содержание сероводорода составило 2,0 ПДК в Октябрьском округе, содержание оксида азота 1,1 ПДК в Центральном округе», — сообщают метеорологи.
По данным Обь-Иртышского УГМС, в остальных округах города превышений ПДК загрязняющих веществ в атмосферном воздухе не наблюдалось. При этом в целом уровень загрязнения атмосферного воздуха в Омске в среду, 8 ноября 2023 года, был повышенный.