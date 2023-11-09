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9 ноября, источник: СуперОмск

Омский сквер «Рубиновая мечта» урежут ради нового общественного пространства

В рамках заседания комитета Омского горсовета по социальным вопросам, состоявшегося 9 ноября 2023 года, принято предварительное решение по выделению нового сквера из состава уже известного горожанам общественного пространства — «Рубиновой мечты».

Территорию площадью около 5,1 тысячи кв.м. в границах улиц 2-й Военной, 3-й Военной и Богдана Хмельницкого предложено именовать «сквер имени Валентина Зайцева».

Как прозвучало в ходе заседания, Валентин Зайцев, чье имя предложено увековечить подобным образом, в период с 1988 по 1995 годы возглавлял ПО «Полет», а до этого на протяжении почти трех десятилетий трудился, в том числе и на руководящих должностях, на Омском электромеханическом заводе. Валентина Ивановича не стало в январе 2011 года. Его вклад в развитие названных предприятий и отрасли в целом отмечен рядом наград, включая Орден «Знак Почета» и Государственной премией СССР.

Предварительно изменения также согласовала городская топонимическая комиссия. Депутатский корпус также предварительно одобрил поступившее предложение.

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