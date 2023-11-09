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9 ноября, источник: АиФ Челябинск

Школу на 1100 учеников с лифтами и спальнями построят в Челябинске

На её возведение готовы выделить 1,4 млрд рублей.

Администрация Челябинска начала искать подрядчика на возведение школы в 48-м микрорайоне. Начальная цена контракта — 1,4 млрд рублей, говорится на сайте госзакупок.

Новое учебное заведение появится в границах улиц Бейвеля, Маршала Чуйкова, Хариса Юсупова и Мусы Джалиля. Согласно конкурсной документации, это будет трёхэтажное здание из трёх блоков, композиционно связанных между собой, с двумя внутренними дворами.

Внутри, помимо классов и учебных кабинетов, будут пространства для отдыха, мастерские, кабинеты кулинарии и обработки тканей, спальни, хореографический и тренажёрный залы, спортзал площадью 12 на 24 метров, читальный зал с библиотекой и медиатека. Актовый зал в школе будет рассчитан на 430 мест, а столовая — на 550.

Отметим, что отличительной чертой новой школы должно стать безбарьерное пространство. Для маломобильных учеников будут работать три лифта.

Территория учебной организации будет огорожена, на ней появятся площадки для игр и спорта, высадят деревья, кустарники и газон.

Заявки от участников торгов принимают до 16 ноября. Объект должны сдать к концу 2025 года. Будущая школа рассчитана на 1100 мест.

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