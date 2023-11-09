Более 250 школьников посетят смотровую площадку в «Москва-Сити» бесплатно

Победителями конкурса стали 10 классов из столицы и области. Ребята смогли лучше других передать исторические факты о Москве в новом видео-формате.
«Безусловно, данные акции помогают сплотить и объединить учеников из разных школ, особенно тех, кто впервые начал учебный год. Мы планируем и в дальнейшем продолжать подобные конкурсы и принимать на безвозмездной основе самых креативных и дружных учеников Москвы и области», — отметил управляющий партнер смотровой площадки Panorama360 Артур Шакарян.
В конкурсе участвовали более 45 классов. Каждая присланная работа была коллективной, лучшие из них были выбраны с помощью народного голосования с участием более 33 тысяч человек.
Победившие школьники смогут посетить смотровую площадку Panorama360, а также побывать на групповой экскурсии «Интерактивный полет над Москвой».