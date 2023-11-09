9 ноября, источник: "Российская газета"
Воронежцев предупредили о перебоях с сотовой связью
В некоторых районах Воронежа и области возможны помехи со связью. Об этом сообщили в правительстве региона со ссылкой на данные телеком-операторов.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Неуверенный прием сигнала сотовой связи объяснили «реализацией комплекса мероприятий, направленных на повышение безопасности населения».
Власти отметили, что операторы связи и контрольные ведомства делают все возможное, чтобы контролировать ситуацию. Жителей просят с пониманием отнестись к вынужденным мерам.