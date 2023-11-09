9 ноября, источник: МК.RU Волгоград
Как не бояться летать на самолете, рассказали волгоградцам
Жителям Волгоградской области раскрыли тайны безопасности авиаперелетов.
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Кандидат технических наук Андрей Плотников предостерегает волгоградцев от излишнего беспокойства, объясняя, что самолеты — наиболее безопасный вид транспорта.
Люди, страдающие аэрофобией, начинают испытывать страх еще до посадки на борт самолета. Однако опасности, которые они представляют себе, в большинстве случаев сильно преувеличены. Современные самолеты обладают высокой степенью надежности и оснащены необходимыми системами безопасности.
Во время холодного сезона, когда существует вероятность попадания лайнера в зону атмосферного фронта с низкой температурой и высокой влажностью, проводится специальная противообледенительная обработка. Крылья самолетов оснащены системами обогрева, а на корпус наносятся специальные жидкости. Пилоты проходят обучение по борьбе с наледью и регулярно сдают экзамены на знание правил безопасности.
Многие путешественники опасаются возгорания самолета. Однако даже в случае возникновения ситуации, когда возможно воспламенение (утечка топлива или масла, повреждение трубопроводов, поломка элементов двигателя
Переживания пассажиров также связаны с возможностью столкновения самолета с птицами. Чтобы этого избежать, на аэродромах проводятся специальные мероприятия для устранения скоплений птиц. Птиц отпугивают хлопушками, биоакустическими установками, лазерными приборами. При этом птицы не страдают, а просто улетают гнездиться в другие места.
Многие пассажиры испытывают страх перед ударами молний и попаданием самолета в грозовой фронт. Однако маршруты самолетов строятся таким образом, чтобы избежать зон грозовой облачности. Кроме того, самолеты и их двигатели оснащены системами молниезащиты.
Турбулентность — явление, вызывающее у некоторых аэрофобов страх. Однако современные самолеты обладают надежными системами управления и безопасности, а экипаж всегда соблюдает инструкции для выхода из зоны турбулентности. В действительности турбулентность происходит в 80−90% полетов, но, как правило, причиняет лишь временные неудобства.
Некоторые пассажиры также беспокоятся о возможности неправильной посадки из-за ослепления пилота лазерными указками хулиганов. Однако пилотам требуется всего около 30 секунд, чтобы восстановить зрение, и, даже если это затянется, они всегда могут положиться на помощь диспетчера при посадке. Стекла в самолетах обрабатывают особым покрытием, чтобы защитить пилотов от воздействия лазерных лучей.
Несмотря на все эти факты, около 30% пассажиров по-прежнему боятся авиаперелетов. Возможно, знание о том, как устроены самолеты, поможет аэрофобам успокоиться и преодолеть свой страх.