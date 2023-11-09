9 ноября, источник: Комсомольская правда
Умер воронежский художник Анатолий Попов
Он был членом ЮНЕСКО.
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На 74-м году жизни скончался член Союза художников России, почетный гражданин Новохоперска Анатолий Попов. Об этом на своей странице в VK сообщил глава муниципалитета Виктор Королев.
Анатолий Васильевич родился 29 июня 1950 года в селе Подгорное. В 1979 году окончил Московский государственный университет культуры по специальности «художник-декоратор». Он являлся членом координационного комитета международной ассоциации историко-культурных обществ и клубов ЮНЕСКО. Его произведения представлены в музейных и частных собраниях Москвы, Санкт-Петербурга, Иркутска, Курска, Воронежа и других российских городах, а также в зарубежных коллекциях. Среди самых известных работ — «Журавли», «Грозовое лето», «Старец», «Святой источник», «Слияние рек Хопер и Савала».