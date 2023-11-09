9 ноября, источник: Комсомольская правда
Самару накроют магнитные бури с 21 по 28 ноября 2023 года
Сила магнитных бурь будет колебаться от 3 до 5 баллов.
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В Самаре местных жителей предупредили о серии магнитных бурь. Они накроют город с 21 по 28 ноября 2023 года.
По информации сервиса my-calend, метеочувствительные горожане могут почувствовать влияние магнитных бурь вечером 21 ноября. Их сила составит 4 балла. Беспрерывное влияние бурь будет длиться до 28 ноября, а их сила колеблется от 3 до 5 баллов. В этот период самарцы также могут столкнуться с ухудшением здоровья, головными болями, бессонницей, повышенным артериальным давлением и обострением хронических заболеваний.
Специалисты отмечают, что в период магнитных бурь жителям не стоит перенапрягаться, необходимо больше отдыхать и гулять на свежем воздухе.