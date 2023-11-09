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9 ноября, источник: ЮГА.ру

Водители Краснодара стоят в 6-балльных пробках

9 ноября в Краснодаре образовались заторы на дорогах.

Источник: ЮГА.ру

К 11:00 «Яндекс. Карты» оценивают ситуацию на краснодарских дорогах в 6 баллов.

Сильные пробки есть на улицах Красной, Колхозной и Ростовском шоссе в сторону Офицерской и на Зиповской к Ростовскому шоссе.

Самое плотное движение отмечено на улицах Школьной, Восточно-Кругликовской и Тихорецкой по направлению к Северной.

Также пробки есть на улицах Красных Партизан, Академика Лукьяненко и Азовской к кольцу около краевой больницы № 2.

Длинная пробка скопилась на улице Дзержинского от Пригородной до ТРЦ «Красная площадь».

Также затор растянулся на 2 км на въезде в город перед Тургеневским мостом и до улицы Северной.

Как сообщали Юга.ру, 8 ноября в Краснодар поступили 22 новых троллейбуса.

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