9 ноября, источник: АиФ Самара
На выходных Самару ожидает дождь и мокрый снег
Стала известна погода на 11 и 12 ноября.
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По данным ФГБУ «Приволжского УГМС», в Самаре выходные 11 и 12 ноября ожидаются далеко не райскими.
В субботу областную столицу накроет мокрый снег и дождь, а столбик термометра не поднимется выше шести градусов. Ветер поднимется до 14 метров в секунду. 12 ноября температура воздуха за окном составит ноль градусов ночью, а днем — до шесть градусов. Отметим, что в воскресенье планируется штиль и отсутствие осадков.
Напомним, что 18 ноября самарцы смогут наблюдать «дождь» из метеоров.