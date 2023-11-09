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9 ноября, источник: АиФ Самара

На выходных Самару ожидает дождь и мокрый снег

Стала известна погода на 11 и 12 ноября.

Сейчас в Нашвилле: Нашвилл: +14° 3 м/с 67% 749 мм рт. ст. +19°

По данным ФГБУ «Приволжского УГМС», в Самаре выходные 11 и 12 ноября ожидаются далеко не райскими.

В субботу областную столицу накроет мокрый снег и дождь, а столбик термометра не поднимется выше шести градусов. Ветер поднимется до 14 метров в секунду. 12 ноября температура воздуха за окном составит ноль градусов ночью, а днем — до шесть градусов. Отметим, что в воскресенье планируется штиль и отсутствие осадков.

Напомним, что 18 ноября самарцы смогут наблюдать «дождь» из метеоров.

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