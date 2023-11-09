9 ноября, источник: MOS.Ru
Собянин: Шелепихинскую набережную и Филевскую пойму свяжет новый мост
В столице продолжается строительство моста через Москву-реку в створе Берегового проезда. Он свяжет районы Филевский Парк и Хорошево-Мневники.
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«Между Шелепихинской набережной и Филевской поймой строится мост через Москву-реку. Это одно из крупнейших инженерных сооружений, которые были построены за последние годы через реку. И, конечно, очень важное, с учетом такого динамичного развития Большого Сити и для соединения действующих районов. В целом это улучшит транспортную доступность четырех районов Москвы с населением около полумиллиона человек», — сказал Сергей Собянин во время осмотра строящегося моста.
315-метровый мост через Москву-реку начали возводить в январе 2023 года за счет средств Адресной инвестиционной программы. Предусмотрено шесть полос движения в обоих направлениях. Мост соединит Береговой проезд с Шелепихинской набережной и Шелепихинским шоссе. Благодаря этому улучшится транспортное обслуживание четырех районов: Филевского Парка, Пресненского, Хорошево-Мневников и Хорошевского, где проживают около 500 тысяч человек. Появится и дополнительная возможность для выезда из района Филевский Парк на Третье транспортное кольцо (ТТК) и Звенигородское шоссе.
Кроме того, будет обеспечена хорошая транспортная доступность строящихся жилых комплексов в Береговом проезде и на Шелепихинской набережной, а также будущего национального космического центра (там создадут около 20 тысяч рабочих мест). Перепробег автотранспорта сократится до 2,7 километра, а время в пути уменьшится в среднем на восемь минут. Снизится нагрузка на ТТК (до восьми процентов), Кутузовский проспект (до шести процентов) и Шелепихинский мост (до 12 процентов).
В рамках проекта построят 2,1 километра дорог, включая мостовой переход и три эстакады — в сторону национального космического центра (281 метр, по две полосы движения в каждом направлении) и два съезда в Проектируемый проезд № 2017 (429 метров, две полосы движения в одном направлении). Также предусмотрен 340-метровый разворотный съезд с моста в сторону Шелепихинской набережной.
«На сегодняшний день на объекте работают более 150 человек, более 20 единиц техники. В январе 2024 года мы планируем уже начать надвижку пролетно-арочного строения», — отметил Алексей Крапивин, генеральный директор АО «Дороги и мосты».
Специалисты реконструируют около 700 метров улично-дорожной сети. Эта территория включит в себя Береговой проезд и участок от моста до Шелепихинского шоссе. Чтобы снизить уровень шума, установят защитные экраны протяженностью 343 метра. Помимо этого, выполнят переустройство 39 километров инженерных коммуникаций. Уделят внимание и благоустройству: разобьют 1,7 гектара газонов, высадят 330 деревьев и 2,1 тысячи кустарников.
Сергей Собянин отметил, что строительство планируется завершить до конца 2025 года.
Работы по улучшению транспортной доступности Филевской поймы — часть проекта строительства национального космического центра. В него входит возведение четырех мостов через Москву-реку. Речь идет о пешеходном мосте в сторону парка «Фили», который свяжет зону отдыха и Мневниковскую пойму, а также о трех автомобильных:
— в створе Берегового проезда (свяжет районы Филевский Парк и Хорошево-Мневники);
— в створе улицы Мясищева (свяжет Филевскую и Мневниковскую поймы);
— в створе Новозаводской улицы (свяжет Филевскую и Мневниковскую поймы).
В Береговом проезде появится Проектируемый проезд № 2017 — он протянется от Большой Филевской улицы до Проектируемого проезда № 153.
В планах — реконструкция набережных Москвы-реки общей протяженностью около 15 километров. Это Шелепихинская набережная (от Краснопресненской до Карамышевской набережной), Карамышевская (от Живописного моста до улицы Шеногина), набережные от Филевского парка до театра «Мастерская Петра Фоменко» и от Большой Филевской улицы (Шелепихинского моста) до ТТК.
С 2011 года в столице построили 31 автомобильный мост через Москву-реку, канал имени Москвы, реки Яузу, Десну, Лихоборку, Молодцы, Пахру, Пехорку, Сетунь, Сосенку, Сходню, Цыганку, Кожуховский затон и затон Новинки.
Сейчас возводят и проектируют еще семь мостов общей протяженностью около 1,5 километра, включая:
— мост через Москву-реку в створе Берегового проезда (315 метров);
— мост через Москву-реку в створе улицы Мясищева (231 метр);
— мост через Москву-реку неподалеку от Новозаводской улицы (250 метров);
— мост через реку Раменку в створе продления Мосфильмовской улицы (470 метров);
— мост через реку Битцу в составе южного направления Московского скоростного диаметра от МКАД до автодороги Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе (109 метров).