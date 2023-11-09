9 ноября, источник: Время
Одна из историй фильма «Елки 10» будет о геймерше из Нижнего Новгорода
Премьера картины состоится 7 декабря.
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Фильм «Елки 10» (12+) расскажет историю о геймерше Тане из Нижнего Новгорода. Информация об этом опубликована на сайте «Кинопоиск».
В прокат фильм выйдет 7 декабря. Картину снимали в Москве, Подмосковье и Альметьевске.
В фильме будут рассказаны истории нескольких персонажей: пенсионера Геннадьича из дома престарелых под Санкт-Петербургом, блогерши Ларисы из Тюмени, Марины из Татарстана и геймерши Тани из Нижнего Новгорода.
Роль Тани исполнила актриса Дарья Алыпова. Кроме нее, в фильме снялись Елена Валюшкина, Регина Тодоренко, Филипп Киркоров, Егор Корешков и другие.
Напомним, нижегородка Екатерина Чаннова сыграла в проекте актера Александра Петрова.