9 ноября, источник: Ura.ru
В Перми на оптовом рынке задержали более 60 мигрантов
На оптовом рынке в Дзержинском районе Перми задержали 69 мигрантов. Их доставили в отдел полиции № 1, рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.
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«Свыше ста граждан были проверены по учетам Управления по вопросам миграции. В отдел полиции № 1 в Дзержинском районе УМВД России по г. Перми доставлено 69 лиц, с которыми проведена профилактическая работа», — сообщили в ведомстве.
Уточняется, что мероприятие организовали, чтобы выявить и пресечь правонарушения, которые, в том числе связаны с миграционным законодательством. При этом никаких нарушений общественного порядка не было допущено.
Ранее URA.RU рассказало, что в Пермский край прибыли сотни мигрантов из Таджикистана. Но более 500 человек вернулось на родину.