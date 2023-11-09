9 ноября, источник: IrkutskMedia.ru
Обзор самых популярных новостей за 9 ноября
Рейтинг составлен на основе предпочтений читателей.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
15 семей остались без тепла после скручивания радиаторов в проигранной квартире в Иркутске
Радиаторы скрутили в квартире в Иркутске, которую владелец проиграл в карты. В результате 15 семей остались без тепла. Остановить замерзание многоквартирного дома удалось после вмешательства судебных приставов. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ГУФССП по Иркутской области.
Неизвестный водитель сбил первоклассника в Иркутске и скрылся с места
Полицейские разыскивают водителя, сбившего первоклассника в Ленинском районе Иркутска днем накануне, 8 ноября. Предварительно установлено, что человек за рулем авто неизвестной марки сбил 7-летнего мальчика, который шел по «зебре». Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Иркутской области.
Массовое ДТП произошло на улице Академической в Иркутске
Пять автомобилей столкнулись в районе поселка Энергетиков на улице Академической в Иркутске. На видео в группе «ДТП 38RUS» в Телеграм (18+) запечатлены четыре иномарки столкнувшиеся друг с другом по ходу движения, а также грузовик. Подробности инцидента и информация о возможных пострадавших уточняется, пишет ИА IrkutskMedia.
Два студента иркутского филиала ВГИКа вышли в финал фестиваля молодых аниматоров
Иркутск стал первым городом, где состоялся отборочный этап фестиваля дебютантов анимационного кино «Гнездо» (16+). После этого профессиональное жюри и сотни зрителей из Казани, Екатеринбурга, Ростова-на-Дону смогут увидеть работы молодых аниматоров, лучшие из которых отправятся на финал в Санкт-Петербург, пишет ИА IrkutskMedia.
Программу газификации ЖКХ до 2033 года утвердили в Иркутской области
В Приангарье утвердили региональную программу газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций на период с 2024 по 2033 год. Подпись под документом поставил председатель регионального правительства Константин Зайцев. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу кабмина Приангарья.
Следователи СК выясняют обстоятельства пожара с двумя погибшими в Приангарье
Вечером 8 ноября в поселке Харайгун Зиминского района Иркутской области сгорел одноэтажный жилой дом. На пожаре погибли 50-летний мужчина и 62-летняя женщина, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службы СУ СК России по Иркутской области и прокуратуры региона.
88 семей переселенцев из ветхого жилья в зоне БАМа получили новые квартиры в 2023 году
Программа по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья в зоне Байкало-Амурской магистрали реализуется в Усть-Куте. Как рассказали в Минстрое региона, 88 семей с начала года получили новые квартиры. Всего специалистам удалось расселить свыше 3,2 тысячи кв. метров аварийного жилищного фонда. Если говорить о плане, то он выполнен на 106%. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу правительства региона.