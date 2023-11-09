9 ноября, источник: АиФ Калининград
На площадке разбираемого Дома советов усилили охрану
В настоящее время площадка является зоной повышенной опасности.
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Корпорация развития Калининградской области добилась введения дополнительных мер по охране площадки демонтажа Дома Советов.
5 ноября в сети интернет появились сообщения о бесконтрольном проникновении посторонних лиц на территорию демонтируемого Дома Советов.
На территории Дома советов установлены датчики движения, прожекторы освещения, видеокамеры по периметру территории, система оповещения, которая реагирует на передвижение посторонних лиц звуковым сигналом. Как сообщили в Корпорации, проводятся регулярные круглосуточные обходы территории.
«Площадка Дома Советов является территорией повышенной опасности: активно ведется разборка здания, работает строительная техника. Самовольное проникновение на территорию частного охраняемого объекта влечет за собой административное наказание», — пояснили в Корпорации.