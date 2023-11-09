9 ноября, источник: Комсомольская правда
В Волгограде изменится расписание вечерних рейсов трамваев
Из-за ремонта трамвайных путей временно изменится график движения маршрутов № 3 и № 4.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
В Волгограде ближайшей ночью начнется капитальный ремонт трамвайных путей в Советском районе. Рельсы и шпалы будут менять в границах остановок «35-я Гвардейская» — «Завод им. Петрова». Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе мэрии.
— В связи с тем, что замене подлежит только одна из двух веток рельсошпальной решетки без демонтажа контактной сети, работы организованы без полной остановки движения электротранспорта, — отметили в мэрии.
При этом из-за ремонта путей с 9 ноября изменится расписание последних рейсов у двух маршрутов. Трамвай № 3 с остановки «Ул. Ким» будет уходить в 23.10, с «Обувной фабрики» — в 23.50 (рейс в депо до «Завода Ахтуба»).
Последний рейс трамвая № 4 с четверга начнет уходить со станции «Детский центр» в 22.30, с «Обувной фабрики» — в 23.11 (в депо до остановки «Завод Ахтуба»).
Во время ремонта путей будет демонтировано около 600 метров старых рельсов и шпал по направлению к остановке «Обувная фабрика», после этого будет смонтирована новая рельсошпальная решетка. Работы пройдут в течение нескольких дней.