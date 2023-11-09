9 ноября, источник: Комсомольская правда
В Башкирию вновь пришел коронавирус: как от него уберечься, и что происходит
Уфимский врач-инфекционист рассказала, что делать, если вы почувствовали у себя симптомы ковида.
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Накануне стало известно, что глава Башкирии Радий Хабиров ушел на самоизоляцию из-за положительного теста на коронавирус.
А как вообще в республике обстоят дела с распространением этого заболевания? Напомним, пандемия официально завершилась, но в регионе продолжает действовать указ главы Башкирии о режиме повышенной готовности. По последней его редакции, каких-либо значительных ограничений по проведению и посещению массовых мероприятий нет.
Заболеваемость ковидом в регионе в последние несколько недель постепенно растет, но специалисты уверяют, что ничего особенного в этом нет. С недавних пор COVID-19 считается сезонным инфекционным заболеванием, таким же как ОРВИ, или по-народному обычная простуда, или же как всем известный грипп.
ЧТО ПРОИСХОДИТ
По данным Минздрава Башкирии, на начало рабочей недели, то есть 7 ноября, свободный коечный фонд, выделенный для пациентов с коронавирусом, составляет 23,2% или 215 коек. Данные по «наполняемости» ковидных отделений в больницах и инфекционных госпиталях обновляются раз в неделю — их озвучивают на еженедельном оперативном совещании в правительстве региона.
В свою очередь, по оперативной информации на 9 ноября 2023 года, за сутки COVID-19 подтвердился у 122 пациентов. Всего с начала пандемии, то есть с марта 2020 года, в Башкирии ковидом заболели 375 203 человека. За это же время переболели и выписались с полным выздоровлением 367 639 человек, в том числе за последние сутки 106 пациентов.
По информации министерства здравоохранения Башкирии на 9 ноября 2023 года общее количество умерших от COVID-19 и его последствий составляет 6111 человек. За прошедшие сутки летальных случаев не зафиксировано.
Прямо сейчас в стационарах с подтвержденным ковидом лечатся 146 пациентов, из которых 98 человек в возрасте старше 60 лет. На амбулаторном лечении, то есть дома под присмотром врачей, находятся 1307 человек, в том числе 584 в возрасте старше 60 лет.
КАК УБЕРЕЧЬСЯ ОТ КОВИДА
В связи с ростом заболеваемости коронавирусом, не лишним будет вновь вспомнить простые правила безопасности. Как уберечься от ковида и что делать, если вы вдруг обнаружили у себя его симптомы? Об этом в беседе с «КП-Уфа» рассказала заведующая инфекционным отделением № 4 филиала Республиканской инфекционной клинической больницы в Зубово Надежда Колесникова.
— Если обнаружили у себя симптомы, но подтверждения что это именно ковид нет, то нужно позвонить в свою поликлинику по месту жительства. Оформляйте вызов врача на дом, либо, если в вашей поликлинике есть специальный бокс для приема пациентов с температурой, подойдите туда. Самолечением ни в коем случае не занимайтесь, — подчеркивает врач-инфекционист.
Как отметила в беседе с «КП-Уфа» Надежда Колесникова, на сегодняшний день заболевание в тяжелой форме протекает только если есть сопутствующее хроническое заболевание и у пациентов старшего поколения — это группа «60+».
— Сопутствующие заболевания, в данном случае такие как сахарный диабет, сердечно-сосудистые заболевания, хронические заболевания легких. У изначально здоровых пациентов новая коронавирусная инфекция протекает в легкой форме, — поясняет врач-инфекционист.
А как уберечься от коронавируса, который, как известно, стал сезонным заболеванием?
— Профилактика здесь довольно простая: чаще мыть руки, носить защитные маски и, если есть страх заразиться, то по возможности избегать людных мест, — подытожила врач-инфекционист.