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9 ноября, новости Узбекистана, источник: Uznews

В горах Ташкентской области выпал снег

Ранее Узгидромет предупреждал о понижении температуры воздуха в горных районах до 0 градусов.

Сейчас в Нашвилле: Нашвилл: +14° 3 м/с 67% 749 мм рт. ст. +19°
Источник: Uznews

Сегодня, 9 ноября, в селе Чимган Бостанлыкского района и в горном поселке Кумушкан Паркентского района Ташкентской области пошел снег.

Как ранее сообщал Узгидромет, 9 ноября по предгорным и горным районам временами ожидаются осадки в виде дождя и снега, местами возможен туман и селе-паводковые явления.

Ветер 7−12 м/с, местами возможно усиление до 15−20 м/с. Температура составит 0…+5 градусов.

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