9 ноября, новости Узбекистана, источник: Uznews
В горах Ташкентской области выпал снег
Ранее Узгидромет предупреждал о понижении температуры воздуха в горных районах до 0 градусов.
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Сегодня, 9 ноября, в селе Чимган Бостанлыкского района и в горном поселке Кумушкан Паркентского района Ташкентской области пошел снег.
Как ранее сообщал Узгидромет, 9 ноября по предгорным и горным районам временами ожидаются осадки в виде дождя и снега, местами возможен туман и селе-паводковые явления.
Ветер 7−12 м/с, местами возможно усиление до 15−20 м/с. Температура составит 0…+5 градусов.