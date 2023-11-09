9 ноября, источник: Город Казань.KZN.RU
Мокрый снег и сильный ветер прогнозируются в Татарстане в выходные дни
Завтра в Казани ожидается до 4..6 градусов тепла.
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(Город Казань KZN.RU, 9 ноября). В выходные дни жителей Татарстана ждут дожди, мокрый снег и сильный ветер. Об этом предупреждает Гидрометцентр республики.
Завтра в Казани ожидается дождь и облачная погода. Ночью и днем температура воздуха составит +4..+6 градусов. Местами ветер усилится до 15−18 м/с.
В субботу, 11 ноября, синоптики обещают в Татарстане дождь, мокрый снег, сильный ветер порывами до 18 м/с и до 0..+4 градусов. В воскресенье, 12 ноября, максимальные температуры в дневное время составят 0..+4 градуса, а ночью столбики термометров понизятся до 0..-4 градусов. Вероятность осадков будет небольшой.
По предварительному прогнозу, в начале следующей недели в республике ожидается мокрый снег, переходящий в дождь, и сильный ветер. В ночное время местами возможна гололедица и до 0 градусов, днем потеплеет до +2..+7 градусов.