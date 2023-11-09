Главное
Палестино-израильский конфликт
9 ноября, источник: Город Казань.KZN.RU

Мокрый снег и сильный ветер прогнозируются в Татарстане в выходные дни

Завтра в Казани ожидается до 4..6 градусов тепла.

Сейчас в Нашвилле: Нашвилл: +14° 3 м/с 67% 749 мм рт. ст. +19°
Источник: Город Казань.KZN.RU

(Город Казань KZN.RU, 9 ноября). В выходные дни жителей Татарстана ждут дожди, мокрый снег и сильный ветер. Об этом предупреждает Гидрометцентр республики.

Завтра в Казани ожидается дождь и облачная погода. Ночью и днем температура воздуха составит +4..+6 градусов. Местами ветер усилится до 15−18 м/с.

В субботу, 11 ноября, синоптики обещают в Татарстане дождь, мокрый снег, сильный ветер порывами до 18 м/с и до 0..+4 градусов. В воскресенье, 12 ноября, максимальные температуры в дневное время составят 0..+4 градуса, а ночью столбики термометров понизятся до 0..-4 градусов. Вероятность осадков будет небольшой.

По предварительному прогнозу, в начале следующей недели в республике ожидается мокрый снег, переходящий в дождь, и сильный ветер. В ночное время местами возможна гололедица и до 0 градусов, днем потеплеет до +2..+7 градусов.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Жительница Казани перечислила мошенникам более 440 тыс. рублей
В домах Приволжского района Казани почти на сутки отключат воду
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта