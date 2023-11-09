9 ноября, источник: CityTraffic.ru
Самарские чиновники ищут того, кто будет мыть их иномарки в 2024 году
Начальная цена контракта — 528 тыс. рублей.
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В Самаре ищут того, кто вымоет 12 автомобилей, принадлежащих структуре департамента финансов города.
С 1 января по 31 декабря 2024 нужно будет мыть и протирать Nissan Almera Classic, Hyundai Sonata, Chevrolet Klan (EPICA), Ford Mondeo, Hyundai VF (i40), Nissan X-Trail, Chevrolet Klan (Lacetti), 2 Chevrolet Cruze, Chevrolet Captiva, LADA Largus Cross и Hyundai Elantra.
Услуги необходимо оказывать в рабочие дни с понедельника по пятницу не позднее, чем с 7 до 20 часов.
Начальная цена контракта — 528 тыс. рублей. Торги пройдут 20 ноября 2023 года.
Ксения Маянова.