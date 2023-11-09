9 ноября, источник: Комсомольская правда
Смерчи прогнозируют у берегов Сочи 9 ноября
Смерчи над морем прогнозируют в Сочи.
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В Сочи, согласно прогнозам метеорологов, есть опасность формирования смерчей. Вихри над морем могут формироваться на участке Магри — Веселое в период с 15−16 часов 9 ноября и до конца суток.
«По поручению главы Сочи Алексея Копайгородского все городские службы работают в усиленном режиме», — сообщает пресс-служба администрации города.
Жителей и гостей курорта просят быть осторожными, не находиться вблизи водоемов и напоминают, что в случае чрезвычайной ситуации необходимо набрать номер 112.
Ранее «Комсомолка» писала, что на побережье ожидаются дожди с грозами.