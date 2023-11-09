Главное
Палестино-израильский конфликт
9 ноября, новости Казахстана, источник: Sputnik.kz

Какой будет погода в Казахстане 10 ноября

Казгидромет опубликовал прогноз погоды на пятницу, 10 ноября.

Сейчас в Нашвилле: Нашвилл: +14° 3 м/с 67% 749 мм рт. ст. +19°
Источник: Sputnik.kz

АЛМАТЫ, 9 ноя — Sputnik. На большей части Казахстана сохраняется неустойчивый характер погоды, сообщает Казгидромет. Пройдут осадки (дождь, снег), усилится ветер, ожидается гололед, туман.

Штормовые предупреждения

Ночью на севере и востоке Улытауской области ожидается гололед. Днем на севере и востоке Карагандинской, а также на западе, севере, востоке Акмолинской области ожидаются туман, гололед.

Днем на севере Мангистауской области ожидается пыльная буря.

Погода в мегаполисах

Астана: переменная облачность, временами осадки (дождь, снег), туман. Ветер юго-западный, западный 9−14, ночью и утром порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью и днем 1−3 тепла.

Алматы: переменная облачность, временами осадки (преимущественно дождь). Ночью и утром туман. Ветер северо-западный 3−8 м/с. Температура воздуха ночью 2−4, днем 7−9 тепла.

переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Ветер юго-восточный 3- 8 м/с. Температура воздуха ночью 1−3, днем 12−14 тепла.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Визит Путина в Астану: Акорда и Кремль сверяют часы
30-летие тенге: Нацбанк представил выставку самых редких и дорогих монет Казахстана
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта