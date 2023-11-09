9 ноября, новости Казахстана, источник: Sputnik.kz
Какой будет погода в Казахстане 10 ноября
Казгидромет опубликовал прогноз погоды на пятницу, 10 ноября.
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АЛМАТЫ, 9 ноя — Sputnik. На большей части Казахстана сохраняется неустойчивый характер погоды, сообщает Казгидромет. Пройдут осадки (дождь, снег), усилится ветер, ожидается гололед, туман.
Штормовые предупреждения
Ночью на севере и востоке Улытауской области ожидается гололед. Днем на севере и востоке Карагандинской, а также на западе, севере, востоке Акмолинской области ожидаются туман, гололед.
Днем на севере Мангистауской области ожидается пыльная буря.
Погода в мегаполисах
Астана: переменная облачность, временами осадки (дождь, снег), туман. Ветер юго-западный, западный 9−14, ночью и утром порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью и днем 1−3 тепла.
Алматы: переменная облачность, временами осадки (преимущественно дождь). Ночью и утром туман. Ветер северо-западный 3−8 м/с. Температура воздуха ночью 2−4, днем 7−9 тепла.
переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Ветер юго-восточный 3- 8 м/с. Температура воздуха ночью 1−3, днем 12−14 тепла.