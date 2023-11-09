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9 ноября, источник: Комсомольская правда

Сильный ветер и дождь прогнозируют в Самарской области 10 ноября

МЧС предупреждает самарцев об ухудшении погоды.

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Источник: Комсомольская правда

В Самарской области вновь объявили желтый уровень опасности. В пятницу, 10 ноября 2023 года, регион будет во власти сильного ветра и дождя. МЧС призывает жителей быть осторожнее на улицах.

— Ночью и днем 10 ноября местами в Самарской области ожидается усиление ветра. Порывы до 15−18 м/с. Также ночью местами по области и в Самаре возможен сильный дождь, — сообщили в Приволжском УГМС.

ГУ МЧС по Самарской области напоминает: при сильном ветре нужно как можно дальше держаться от деревьев, ЛЭП и рекламных щитов. Машины следует поставить в гараж или припарковать вдали от непрочных конструкций. А лучше всего вообще отказаться от поездок на личном авто в непогоду.

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