9 ноября, источник: Комсомольская правда
Сильный ветер и дождь прогнозируют в Самарской области 10 ноября
МЧС предупреждает самарцев об ухудшении погоды.
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В Самарской области вновь объявили желтый уровень опасности. В пятницу, 10 ноября 2023 года, регион будет во власти сильного ветра и дождя. МЧС призывает жителей быть осторожнее на улицах.
— Ночью и днем 10 ноября местами в Самарской области ожидается усиление ветра. Порывы до 15−18 м/с. Также ночью местами по области и в Самаре возможен сильный дождь, — сообщили в Приволжском УГМС.
ГУ МЧС по Самарской области напоминает: при сильном ветре нужно как можно дальше держаться от деревьев, ЛЭП и рекламных щитов. Машины следует поставить в гараж или припарковать вдали от непрочных конструкций. А лучше всего вообще отказаться от поездок на личном авто в непогоду.