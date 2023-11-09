В Крыму открыли памятник Кириллу Стремоусову

На памятнике Кирилл Стремоусов запечатлен в полный рост. Скульптор изобразил его в повседневной одежде с символикой Z, таким, как Стремоусова знали многие его земляки. Автором памятника стал российский скульптор Андрей Ковальчук.
На церемонии открытия монумент присутствовали глава Крыма Сергей Аксенов и спикер парламента республики Владимир Константинов, лидер партии ЛДПР, председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, губернатор Севастополя Михаил Развожаев, губернаторы Херсонской и Запорожской областей Владимир Сальдо и Евгений Балицкий.
«Кирилл был невероятно интересным человеком. Он отличался яркостью ума, имел твердую позицию, в том числе — по вопросам, связанным с противостоянием Русского мира с Западом, построением нашей новой русской цивилизации. Его мысли во многом совпадали с нашими», — сказал на церемонии открытия монумента глава парламента Крыма Владимир Константинов.
ЛДПР оказывает поддержку семье покойного Кирилла Стремоусова.
«Кирилл сумел сплотить вокруг себя патриотов, неравнодушных людей. Он каждый день жил как последний», — сказал на открытии памятника Леонид Слуцкий.
Кирилл Стремоусов погиб в автокатастрофе 9 ноября 2022 года. Авария вблизи Геническа произошла по вине водителя грузовика, совершавшего опасный маневр. Находившийся за рулем своего легкового автомобиля Кирилл пытался уйти от столкновения, но в результате его машину буквально разорвало на части. Стремоусову было 45 лет.
Отпевание политика проходило в Кафедральном Александро-Невском соборе. Похоронен Кирилл Стремоусов в Симферополе.