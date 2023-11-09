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9 ноября, источник: Комсомольская правда

Помыли фрукты — попали в больницу: симферопольцы жалуются на грязную воду в кранах

Жители Симферополя пожаловались на грязную воду в районе Марьино.

Из-за сезонного ремонта на сетях водоснабжения жители крымской столицы начали массово жаловаться на грязную воду в кранах.

Вода нестандартного цвета беспокоит жителей района Марьино. И если раньше она была немного мутная, то сейчас — темно-коричневого и темно-серого цвета. Плюс ко всему, уже есть случаи отравления.

— На нашей улице уже два месяца не могут сделать трубы. А как сделают, вода грязная. У меня дочь после ваших работ, которые были в середине октября, стакан грязной воды выпила, подумала, что это чай, так потом неделю с отравлением в больнице лежали, — пишет мама девочки.

По словам жительницы Симферополя, в поликлинике, в которой лечился от отравления ее ребенок, были и другие подобные случаи. Под краном они споласкивали фрукты и овощи, а затем попадали в больницу с болью в животе и температурой.

— После ремонта вода грязная еще сутки идет, почему подвоз воды в это время не осуществляют? — спрашивают в комментариях.

КОМПЕТЕНТНО.

Как сообщили КП-Крым в пресс-службе «Вода Крыма», на улице Мектеп несколько недель осуществлялись работы по переустройству сетей водоснабжения. Из-за укладки труб в кранах могла помутнеть вода, однако вскоре «временный эффект» полностью сойдет на нет.

— После подобных масштабных работ и перезапуска водоснабжения происходит вымывание продуктов коррозии со стенок трубопроводов — это временный эффект. Дополнительно завтра с утра сотрудники лаборатории возьмут пробы воды и при необходимости будут осуществлены технологические сбросы для промывки сетей. Приносим извинения за доставленные неудобства, — добавили в пресс-службе.

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