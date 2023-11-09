9 ноября, источник: Новости Mail.ru
Главные новости к вечеру 9 ноября
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МИД России шокирован заявлением Израиля об эвакуации россиян
Россия шокирована словами посла Израиля в Москве Александра Бен Цви о том, что для согласования эвакуации россиян из сектора Газа может понадобиться две недели.
Европарламент потребовал пересмотреть запрет на машины россиян
Европарламент призвал страны ЕС не конфисковать личные вещи и машины россиян, поскольку «это дискредитирует цель и инструмент санкций».
Прямую линию и большую пресс-конференцию Путина в этом году объединят
По словам Пескова, в Кремле уже определились с датой мероприятия.
Дума продлила приостановку выплат по вкладам CCCР до 2027 года
Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях закон о продлении до 1 января 2027 года приостановки компенсации в полном объеме сбережений, помещенных во вклады в Сбербанк России в период до 20 июня 1991 года.
ЦБ задумался о создании единого QR-кода для оплаты покупок
Сейчас такой способ оплаты предлагает не только Система быстрых платежей, разработанная ЦБ, но и Сбербанк.