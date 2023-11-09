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9 ноября, источник: НИА Самара

Самарский врач-пульмонолог — о необходимости своевременного обращения за медпомощью


Чтобы ребенок реже болел ОРВИ, соблюдайте обычные меры профилактики.

Главный внештатный детский специалист пульмонолог министерства здравоохранения Самарской области, заведующий пульмонологическим отделением Самарской областной клинической больницы им. В Д. Середавина Борис Стрепнев:

"При классическом течении пневмонии у пациентов отмечается повышение температуры тела, интоксикация, продуктивный кашель и слабость. Возбудителями являются стафилококки, стрептококки, пневмококки.

В настоящее время все чаще в роли возбудителя выступают нетипичные инфекционные агенты: микоплазма, хламидии и другие.

Заболевание в этом случае может протекать по-иному — вяло и без ярко выраженных симптомов. И в этом заключается опасность.

Родители не всегда своевременно замечают начало болезни. При этом самолечение и прием антибиотиков «на всякий случай» наносят значительный вред здоровью ребенка.

Дети, которые поступают в стационар, обычно находятся в удовлетворительном состоянии или имеют среднюю тяжесть, но с более выраженным обструктивным синдромом. Однако есть пациенты и в тяжелом состоянии с:

— плевритом.

— нарушением проходимости бронхов.

— с выраженной одышкой и интоксикацией.

— атипичным течением болезни, вызванной микоплазмой и хламидиями.

Уважаемые родители, при появлении первых симптомов болезни у ребенка — кашля, слабости, повышения температуры — обязательно обратитесь к врачу-педиатру в поликлинику по месту прикрепления полиса ОМС.

При плохом самочувствии и высокой температуре вызовите врача на дом. Своевременное обращение за медицинской помощью поможет не упустить возможное начало пневмонии.

Специалисты поликлиники следят за динамикой заболевания, корректируют лечение, направляют пациента на обследования и при необходимости на госпитализацию.

Юные пациенты с заболеваниями дыхательной системы сложнее переносят пневмонию.

— сбалансированное питание.

— полноценный сон.

— закаливание организма.

— прием витаминов и иммунопрофилактика.

Главная защита — вакцинация против гриппа и от пневмококковой инфекции, которая предусмотрена в Национальном календаре профилактических прививок".

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