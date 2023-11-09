9 ноября, источник: НИА Самара
Самарский врач-пульмонолог — о необходимости своевременного обращения за медпомощью
Чтобы ребенок реже болел ОРВИ, соблюдайте обычные меры профилактики.
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Главный внештатный детский специалист пульмонолог министерства здравоохранения Самарской области, заведующий пульмонологическим отделением Самарской областной клинической больницы им. В Д. Середавина Борис Стрепнев:
"При классическом течении пневмонии у пациентов отмечается повышение температуры тела, интоксикация, продуктивный кашель и слабость. Возбудителями являются стафилококки, стрептококки, пневмококки.
В настоящее время все чаще в роли возбудителя выступают нетипичные инфекционные агенты: микоплазма, хламидии и другие.
Заболевание в этом случае может протекать по-иному — вяло и без ярко выраженных симптомов. И в этом заключается опасность.
Родители не всегда своевременно замечают начало болезни. При этом самолечение и прием антибиотиков «на всякий случай» наносят значительный вред здоровью ребенка.
Дети, которые поступают в стационар, обычно находятся в удовлетворительном состоянии или имеют среднюю тяжесть, но с более выраженным обструктивным синдромом. Однако есть пациенты и в тяжелом состоянии с:
— плевритом.
— нарушением проходимости бронхов.
— с выраженной одышкой и интоксикацией.
— атипичным течением болезни, вызванной микоплазмой и хламидиями.
Уважаемые родители, при появлении первых симптомов болезни у ребенка — кашля, слабости, повышения температуры — обязательно обратитесь к врачу-педиатру в поликлинику по месту прикрепления полиса ОМС.
При плохом самочувствии и высокой температуре вызовите врача на дом. Своевременное обращение за медицинской помощью поможет не упустить возможное начало пневмонии.
Юные пациенты с заболеваниями дыхательной системы сложнее переносят пневмонию.
— сбалансированное питание.
— полноценный сон.
— закаливание организма.
— прием витаминов и иммунопрофилактика.
Главная защита — вакцинация против гриппа и от пневмококковой инфекции, которая предусмотрена в Национальном календаре профилактических прививок".