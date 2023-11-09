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9 ноября, новости Узбекистана, источник: Sputnik.uz

Три ошибки в питании, которые могут привести к раку

Диетолог: несбалансированная диета может стать причиной развития онкозаболеваний.

Источник: Reuters

Правильное питание является важнейшим фактором сохранения здоровья. Последствия несбалансированной диеты могут быть самыми разнообразными, вплоть до повышения риска развития злокачественных опухолей, сообщает РИА Новости со ссылкой на врача-диетолога Алексея Кабанова.

По словам специалиста, некоторые пищевые привычки могут приблизить развитие онкологии.

«Нельзя сказать, что употребление каких-то конкретных продуктов — вредно, тут речь скорее о стиле питания. Можно выделить два типа питания, которые увеличивают риск развития раковых заболеваний: “западная диета” и “диета бедняков”, — объяснил специалист.

Для «западной диеты» характерно большое количество мясных продуктов, насыщенных животными жирами, а также много соли и сахара. Клетчатка поступает в организм в ограниченных количествах. «Диета бедняков» характеризуется недорогими продуктами грубой переработки: фастфудом, колбасными изделиями, полуфабрикатами, молочной продукцией низкого качества. По словам Кабанова, оба этих стиля питания — прямой путь к проблемам со здоровьем.

Еще одним фактором риска врач назвал рацион, способствующий появлению лишнего веса. По его словам, потребление большого количества сладкого, газированных напитков, выпечки в сочетании с малоподвижным образом жизни существенно повышает риск онкологии.

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