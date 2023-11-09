9 ноября, новости Казахстана, источник: Sputnik.kz
Какой сегодня праздник: 10 ноября
Этот день является 315-м в григорианском календаре, который был введен в 1582 году взамен юлианского. До конца нового года остается 51 день.
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Что интересного произошло 10 ноября
Каждый год 10 октября, с 1992 года, по инициативе Всемирной федерации психического здоровья во многих странах ООН отмечается Всемирный день психического здоровья. Этот праздник был учрежден с целью информированности населения о проблемах психического здоровья, о профилактике и лечении психических расстройств и о разных способах его укрепления.
В Турции сегодня отмечается важная памятная дата — День памяти Мустафы Кемаля Ататюрка, основателя современного турецкого государства, первого президента Турецкой Республики. Он прославился своими реформами и выдающимися военными талантами. День памяти установлен в годовщину смерти Ататюрка в 1938 году. В этот лень в Турции обычно проходят торжественные памятные церемонии, к которым народ готовится заранее. В точное время смерти Мустафы Кемаля, в 09:05, в стране объявляется минута молчания.
Еще сегодня День просмотра черно-белого кино. Праздник посвящается просмотру не обремененных спецэффектами и яркими красками кинокартин. В этот день можно посмотреть «Девчата», «Весну на Заречной улице», «Римские каникулы», «Семнадцать мгновений весны» «В джазе только девушки» и «Золотую лихорадку». Или можно вспомнить Чарли Чаплина и Мэрилин Монро — величайших актеров прошлого века, которые у каждого ассоциируются с черно-белым кино. Кино, в котором всегда есть место празднику, веселью и смеху. Черно-белое кино — это классика, никогда не выходящая из моды.
Также 10 ноября празднуется Международный день бухгалтера — человека, без которых не обойдется ни одна организация. Во многих странах существует национальный день бухгалтера, к примеру, в Казахстане он празднуется 6 октября. Но сегодня есть дополнительный повод чествовать своих знакомых бухгалтеров.
В России сегодня свой профессиональный праздник отмечают сотрудники органов внутренних дел. Дата приурочена ко дню учреждения императором Петром I в 1715 году службы общественного порядка, которую назвал «полицией».
Исторические события 10 ноября в мире
1933-й — Бунин стал лауреатом Нобелевской премии по литературе.
1939-й — в США впервые представлен автомобиль с кондиционером.
1982-й — создана рок-группа «Наутилус Помпилиус».
1983-й — создан первый компьютерный вирус.
Исторические события 10 ноября в Казахстане
2004-й — в селе Косагаш Иртышского района Павлодарской области открылась новая мечеть.
2010-й — детский хор костанайской музыкальной школы «Илигай» под руководством Галины Гольдорф завоевал Гран-при всероссийского конкурса «Волжские созвездия».
Дни рождения знаменитостей 10 ноября в мире
Кто родился 10 ноября в Казахстане
В 1952 году родился Рахимбек Мамырбаев — экс-судья Верховного суда Республики Казахстан.
День смерти знаменитостей 10 ноября в мире
10 ноября в православном календаре
Православная церковь в этот день вспоминает святую великомученицу Параскеву, которую в народе прозвали Льняницей — в этот праздник женщины хвастаются своим льном.
День ангела
Сегодня День ангела празднуют Анастасия, Георгий, Дмитрий, Мартин, Нестор и Терентий.