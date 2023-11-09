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9 ноября, новости Молдовы, источник: Комсомольская правда

Жителей Молдовы ждет теплый день без осадков: Наслаждайтесь, пока не залило на выходные

Прогноз погоды от синоптиков на 10 ноября 2023 года.

Сейчас в Нашвилле: Нашвилл: +14° 3 м/с 67% 749 мм рт. ст. +19°

Ну, что, теперь самое время рассказать о погоде на пятницу, 10 ноября. Забегая вперед, скажем, что нас ждет теплый день! Но обо всем по порядку.

Ночью синоптики нам обещают всего до 6 градусов тепла, утром сохранятся ночные температуры.

Зато днем воздух прогреется до 15 градусов тепла. Утро и вечер будут пасмурными, а вот днем выглянет солнце.

Вечером ожидается до 12 градусов тепла. Осадков в течение дня не ожидается.

Скорость ветра составит 10−14 метров в секунду, а относительная влажность — 65%.

Зато на выходные нас ждут дожди. Единственный бонус — будет тепло — до 16 градусов выше ноля.

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