9 ноября, новости Молдовы, источник: Комсомольская правда
Жителей Молдовы ждет теплый день без осадков: Наслаждайтесь, пока не залило на выходные
Прогноз погоды от синоптиков на 10 ноября 2023 года.
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Ну, что, теперь самое время рассказать о погоде на пятницу, 10 ноября. Забегая вперед, скажем, что нас ждет теплый день! Но обо всем по порядку.
Ночью синоптики нам обещают всего до 6 градусов тепла, утром сохранятся ночные температуры.
Зато днем воздух прогреется до 15 градусов тепла. Утро и вечер будут пасмурными, а вот днем выглянет солнце.
Вечером ожидается до 12 градусов тепла. Осадков в течение дня не ожидается.
Скорость ветра составит 10−14 метров в секунду, а относительная влажность — 65%.
Зато на выходные нас ждут дожди. Единственный бонус — будет тепло — до 16 градусов выше ноля.