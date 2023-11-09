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9 ноября, новости Беларуси, источник: Sputnik.by

Белгидромет: в пятницу в Беларуси дождей не ожидается

По данным синоптиков, в пятницу погодные условия в стране будет определять область повышенного атмосферного давления.

Сейчас в Нашвилле: Нашвилл: +14° 3 м/с 67% 749 мм рт. ст. +19°
Источник: Sputnik.by

МИНСК, 9 ноя — Sputnik. Прохладная и сухая погода сохранится в Беларуси в пятницу 10 ноября, свидетельствуют данные Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.

По данным белорусских синоптиков, в ближайшие сутки погодные условия в стране будет формировать область повышенного атмосферного давления.

«Переменная облачность, преимущественно без осадков. В ночные и утренние часы в отдельных районах страны — слабый туман», — говорится в сообщении.

Там также отмечается, что ветер будет южного направления, умеренный, а днем — порывистый.

Ночью температура воздуха составит от −1 до +5°С, днем — от +6 до +12°С.

В субботу 11 ноября ночью на большей части Беларуси сохранится влияние области повышенного давления, а утром и днем в территорию республики начнут смещаться атмосферные фронты с юга Европы.

Утром и днем повсеместно пройдут дожди, в отдельных районах возможен слабый туман. Ночью температура будет находиться в пределах от +1 до +7°С, днем — от +5 до +10°С.

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