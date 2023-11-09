9 ноября, новости Беларуси, источник: Sputnik.by
Белгидромет: в пятницу в Беларуси дождей не ожидается
По данным синоптиков, в пятницу погодные условия в стране будет определять область повышенного атмосферного давления.
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МИНСК, 9 ноя — Sputnik. Прохладная и сухая погода сохранится в Беларуси в пятницу 10 ноября, свидетельствуют данные Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.
По данным белорусских синоптиков, в ближайшие сутки погодные условия в стране будет формировать область повышенного атмосферного давления.
«Переменная облачность, преимущественно без осадков. В ночные и утренние часы в отдельных районах страны — слабый туман», — говорится в сообщении.
Там также отмечается, что ветер будет южного направления, умеренный, а днем — порывистый.
Ночью температура воздуха составит от −1 до +5°С, днем — от +6 до +12°С.
В субботу 11 ноября ночью на большей части Беларуси сохранится влияние области повышенного давления, а утром и днем в территорию республики начнут смещаться атмосферные фронты с юга Европы.
Утром и днем повсеместно пройдут дожди, в отдельных районах возможен слабый туман. Ночью температура будет находиться в пределах от +1 до +7°С, днем — от +5 до +10°С.