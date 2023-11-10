11:21 (мск), источник: Комсомольская правда
Мальчиков начнут проверять на редкое генетическое заболевание в Петербурге
Диагностика стартовала в трех районах города.
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В Петербурге запустили пилотный проект по выявлению редкого, но опасного наследственного заболевания — миодистрофии Дюшенна и Беккера — у мальчиков. Обследовать будут малышей в возрасте от 12 до 14 месяцев. Об этом сообщили в пресс-службе городского комитета по здравоохранению.
— Город первым внедряет подобный вид скрининга. Проводить его будут в обычных поликлиниках, — уточнили в пресс-службе ведомства.
Проект уже стартовал во Фрунзенском, Пушкинском и Калининском районах. В дальнейшем его планируют нести в массы.
По данным комитета, миодистрофия Дюшенна проявляется в основном у мальчиков в возрасте от года до трех лет. Встречается это заболевание на одного ребенка из 3,5−6 тысяч новорожденных. А болезнь Беккера проявляется в возрасте от пяти до десяти лет. И диагностируют ее у одного из 20 тысяч малышей.