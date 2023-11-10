00:19 (мск), новости Молдовы, источник: Sputnik.by
Какой сегодня день: 10 ноября
Этот день является 314-м в григорианском календаре, до нового года остается 51 день.
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Знаете ли вы, что 10 ноября отмечается Международный день бухгалтерии? Так что не забудьте поздравить всех причастных к этой профессии. О том, чем еще ознаменовано 10 ноября, читайте в обзоре Sputnik.
Что произошло 10 ноября
В 1917 году в Советской России было принято постановление «О рабочей милиции». С 1962 года этот день отмечается как профессиональный праздник милиции.
В 1927 году в Москве прошел Всемирный конгресс друзей СССР.
В 1933 году Иван Бунин стал лауреатом Нобелевской премии по литературе.
В 1969 году в эфир вышел первый выпуск детской телевизионной передачи «Улица Сезам».
В 1982 году была образована группа «Наутилус Помпилиус».
Также 10 ноября отмечается Всемирный день молодежи.
Кто родился 10 ноября
10 ноября в православном календаре
В этот день православный мир чтит память Параскевы Льняницы, мучеников Терентия и Неониллы, святого Терентия, его жены и 7 детей, преподобного Стефана Савваита, святителя Арсения, преподобного Иова.
Именины
В этот день именины у Федора, Марка, Михаила, Петра, Игнатия, Германа, Дмитрия, Виктора, Аристарха и Акулины.
10 ноября в народном календаре
Неделю, на которую приходился день Параскевы, называли Пятницкой неделей. В пятницу нельзя было мыть голову, купать деток. Но если в это время ребенок болел, то его вели к роднику, чтобы смыть недуги. Параскева — покровительница брака и семьи. Молодые девушки задавали ей «женские» вопросы в молитвах и просили помочь: «Пятница-Прасковея, покажи мне жениха поскорее». Параскеве молились и о защите от недугов, и о заботах.
В этот день запрещалось даже стирать и прясть.