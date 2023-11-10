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00:19 (мск), новости Молдовы, источник: Sputnik.by

Какой сегодня день: 10 ноября

Этот день является 314-м в григорианском календаре, до нового года остается 51 день.

Источник: Sputnik.by

Знаете ли вы, что 10 ноября отмечается Международный день бухгалтерии? Так что не забудьте поздравить всех причастных к этой профессии. О том, чем еще ознаменовано 10 ноября, читайте в обзоре Sputnik.

Что произошло 10 ноября

В 1917 году в Советской России было принято постановление «О рабочей милиции». С 1962 года этот день отмечается как профессиональный праздник милиции.

В 1927 году в Москве прошел Всемирный конгресс друзей СССР.

В 1933 году Иван Бунин стал лауреатом Нобелевской премии по литературе.

В 1969 году в эфир вышел первый выпуск детской телевизионной передачи «Улица Сезам».

В 1982 году была образована группа «Наутилус Помпилиус».

Также 10 ноября отмечается Всемирный день молодежи.

Кто родился 10 ноября

  • Богослов Мартин Лютер (1483−1546).
  • Поэт Иоганн Фридрих Шиллер (1759−1805).
  • Авиаконструктор Андрей Туполев (1888−1972).
  • Конструктор-оружейник Михаил Калашников (1919−2013).
  • Композитор Эннио Морриконе (1928−2020).
  • Актер Виктор Сухоруков (1951).
  • Режиссер Роланд Эммерих (1955).
  • Актер Михаил Ефремов (1963).
  • Экс-солист «Иванушки International» Игорь Сорин (1969−1998).
  • Телеведущая Тина Канделаки (1975).

10 ноября в православном календаре

В этот день православный мир чтит память Параскевы Льняницы, мучеников Терентия и Неониллы, святого Терентия, его жены и 7 детей, преподобного Стефана Савваита, святителя Арсения, преподобного Иова.

Именины

В этот день именины у Федора, Марка, Михаила, Петра, Игнатия, Германа, Дмитрия, Виктора, Аристарха и Акулины.

10 ноября в народном календаре

Неделю, на которую приходился день Параскевы, называли Пятницкой неделей. В пятницу нельзя было мыть голову, купать деток. Но если в это время ребенок болел, то его вели к роднику, чтобы смыть недуги. Параскева — покровительница брака и семьи. Молодые девушки задавали ей «женские» вопросы в молитвах и просили помочь: «Пятница-Прасковея, покажи мне жениха поскорее». Параскеве молились и о защите от недугов, и о заботах.

В этот день запрещалось даже стирать и прясть.

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