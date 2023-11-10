00:18 (мск), новости Беларуси, источник: Комсомольская правда
Белорусскую усадьбу, где гостили Екатерина II и Пушкин, продают за 37 рублей
Исторические здания в Беларуси готовы отдать новым хозяевам за минимальную цену, но с рядом условий.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
На аукционных площадках в Беларуси то и дело появляются исторические здания, которые пытаются продать с молотка. Далеко не всегда аукционы заканчиваются успехом, хотя цены выставляются более чем щадящие.
Графская усадьба на Гомельщине
В конце октября неудачно закончился аукцион, через который хотели продать бывшую усадьбу Чернышева-Кругликова в Чечерске. Площадь исторической постройки — больше тысячи квадратных метров. Усадьба является историко-культурной ценностью. Попадает на торги не в первый раз. Изначально за нее хотели получить порядка 340 тысяч долларов. Потом цену снижали на 50%, а в последний раз лот выставили всего за одну базовую — то есть 37 рублей.
Графская усадьба в Видзах
Одна из них — бывшая графская усадьба Вавжецких. Находится она совсем рядом с белорусско-литовской границей в Браславском районе, в деревне Видзы. Комплекс из двух зданий площадью 1120,2 кв. м. был построен на рубеже XVII — XIX веков. Усадьба находится на берегу живописного озера Дворное. Рядом расположен сероводородный источник, известный с ХІХ века как популярная здравница «Лазенки».
Интересно, что в 2021 году здания предлагали бесплатно, но владельца не нашлось. В 2022-м их выставили на продажу за €120 тысяч, и снова безуспешно. Весной 2023 года аукцион стартовал с €19 тысяч — неудачно. Сейчас усадьба снова выставлена на продажу про этой же цене. Аукцион должен состояться 23 ноября 2023 года.
Монастырь кармелитов в Глубоком
Корпус бывшего монастыря кармелитов в Глубоком, построенный в 1735 году, можно было приобрести ранее всего за одну базовую, но желающих не нашлось. Это двухэтажное кирпичное здание общей площадью больше 1280 кв. м. Оно примыкает к церкви Рождества Богородицы (бывшему костелу, который вместе с корпусами монастыря был построен по проекту известного архитектора Глаубица). К монастырю будет прилагаться еще и право на аренду участка площадью 0,1 га на 40 лет.
Здание можно будет использовать для развития агротуризма или создание ремесленного центра, например. Однако есть важное «но» — бывший монастырь является историко-культурной ценностью, поэтому у покупателя будут определенные обязательства: в течение года после заключения договора он должен будет обратиться в Министерство культуры для согласования ремонтно-реставрационных работ.
Аукцион назначен на 30 ноября 2023 года, его опять предлагают продать за одну базовую, то есть 37 рублей.