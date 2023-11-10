00:15 (мск), новости Беларуси, источник: Комсомольская правда
Белорусы будут отдыхать 9 дней на Рождество и Новый год в декабре и январе 2024
Белорусы будут работать только четыре дня с 25 по 31 декабря.
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Очередные длинные выходные жду белорусов уже в декабре 2023 года. Причем это 9 дней!
Три дня подряд будут отдыхать белорусы в конце декабря. В 2023 году Рождество у католиков и протестантов выпало на понедельник, 25 декабря. Это значит, что у белорусов получится три подряд выходных дня — 23, 24 и 25 декабря.
Кроме того, неделя с 25 по 31 декабря окажется для белорусов короткой, так как рабочих дней будет всего четыре — 26, 27, 28 и 29 декабря. После этого будут еще одни большие четырехдневные выходные. Речь идет про 30 и 31 декабря, а также про 1 и 2 января 2024 года.
А православное Рождество 7 января выпало на воскресенье. А к нему примыкает еще и суббота 6 января.
Таким образом, на зимние праздники — Рождество и Новый год 2024 — белорусы будут отдыхать 9 дней.