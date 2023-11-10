04:03 (мск), источник: АиФ Владивосток
Русский мост вошёл в ТОП-3 уникальных туристических мест России
По версии пользователей, Русский мост символизирует широкие, большие, возможности России.
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Русский мост занял третью строчку в рейтинге уникальных туристических объектов Российской Федерации. Об этом говорят пользователя сервиса ТВИЛ. РУ. Данный объект уступает лишь озеру Байкал и самому холодному месту на земле Оймякону.
По версии пользователей, Русский мост символизирует широкие, большие, возможности России.
В список лучших мест для посещения также попали река Обь, Братское водохранилище, Васюганские болота и Каспийское море.