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04:03 (мск), источник: АиФ Владивосток

Русский мост вошёл в ТОП-3 уникальных туристических мест России

По версии пользователей, Русский мост символизирует широкие, большие, возможности России.

Источник: Аргументы и факты

Русский мост занял третью строчку в рейтинге уникальных туристических объектов Российской Федерации. Об этом говорят пользователя сервиса ТВИЛ. РУ. Данный объект уступает лишь озеру Байкал и самому холодному месту на земле Оймякону.

По версии пользователей, Русский мост символизирует широкие, большие, возможности России.

В список лучших мест для посещения также попали река Обь, Братское водохранилище, Васюганские болота и Каспийское море.

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