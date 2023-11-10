09:09 (мск), источник: Комсомольская правда
Выходные в Воронеже: премьера в кукольном и музыкальный фестиваль
«Комсомолка» подскажет, чем заняться с 10 по 12 ноября.
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ПРЕМЬЕРА В КУКОЛЬНОМ.
С 10 по 12 ноября в театре кукол имени Вольховского пройдет премьера инклюзивного спектакля «Мы так похожи: Звуки вокруг нас» (6+). Его поставили режиссер Наталия Красильникова и художник Ольга Павлович.
Это камерная история в фойе в зоне с аквариумами, которая на время спектакля превратится в таинственную лабораторию. В спектакле нет разделения на пространство сцены и зала и нет линейного сюжета. В основу постановки легли стихи современного автора Артура Гиваргизова, который продолжает традиции поэтов-абсурдистов начала ХХ века. Артисты будут читать стихотворения, играть на музыкальных инструментах и петь вместе со зрителями. Каждое стихотворение — это отдельная история, в которой будут появляться разные куклы-помощники. Среди героев — комары, кошка, лягушка, еж и даже Иоганн Себастьян Бах. В постановке задействованы куклы разных систем, а также использованы приемы теневого театра.
— Мы хотим создать доброжелательную, комфортную среду, чтобы все, кто пришел в театр, почувствовали, что здесь их ждали и им рады. Это важный опыт для детей с особенностями развития и ограниченными возможностями здоровья и для их родителей. Вместе с командой молодых артистов мы сочиняем историю про звуки вокруг нас. За этим можно наблюдать со стороны, а можно будет присоединиться к героям, — рассказала режиссер.
6+
БОРИС ГОДУНОВ.
12 ноября в 18.00 в ВКЗ пройдет литературно-музыкальная постановка по драме Пушкина «Борис Годунов». Известный артист Евгений Князев прочитает произведение в лицах под сопровождение симфонического оркестра Воронежского концертного зала. Этот моноспектакль — полноценное театральное действо, мозаика из музыки, поэзии и драмы.
В прочтении Князева пушкинский сюжет оживает и потрясает воображение. Мощная энергетика актера запускает театральную «машину времени» и перемещает зрителей в исторические события русского средневековья. Евгений Князев блестяще перевоплощается, меняя голос и пластику, то в самозванца Гришку Отрепьева, то в гордую полячку Марину Мнишек, в царя Бориса, бояр, юродивых… Благодаря своему мастерству и сценической изобретательности он буквально гипнотизирует зрителя. Поможет «озвучить» русский характер и передать настроение самой современной литературной истории Пушкина музыкальное обрамление — в живом исполнении симфонического оркестра ВКЗ прозвучат фрагменты произведений Мусоргского, Чайковского, Рахманинова, Прокофьева, Лядова, Шостаковича.
12+
ВОРОНЕЖСКАЯ КАМЕРАТА.
В столице Черноземья начался фестиваль «Воронежская камерата». В этом году он проходит в шестой раз. Форум посвятили 150-летию Сергея Рахманинова.
10 ноября в 19.00 с оркестром филармонии выступит уроженец Донецка, аккордеонист Никита Власов. В программе произведения Пьяццолы, Баха, Шнитке.
11 ноября в 18.00 воронежцам сыграет камерный оркестр «Виртуозы Москвы» с гобоистом Эмилем Мирославским, дирижировать будет британец Джереми Уолкер. В программе произведения Баха, Моцарта, Мендельсона, Бриттена.
12 ноября в 18.00 выступят скрипач Карэн Шахгалдян и пианистка Сона Барсегян. В программе произведения Хачатуряна и других композиторов.
Воронежцев ждет также большая образовательная программа, которую можно посетить бесплатно.
12+
ХИТЫ ИЗ КИНО.
12 ноября в библиотеке имени Никитина пройдет концерт «Вам песня посвящается…». Он будет приурочен к 110-летию российских композиторов Никиты Богословского и Тихона Хренникова. Каждый из них — неповторимая творческая личность, но их объединяет трудолюбие и разносторонность таланта, раскрывшегося в различных музыкальных жанрах. Оба композитора вошли в историю отечественной и мировой музыки как авторы симфоний, опер, оперетт, музыки к спектаклям и кинофильмам. Особое место в их творчестве занимала песня. Богословский и Хренников были наделены редким мелодическим даром, который ярко проявился в их песенных творениях, наградой за которые стала всенародная любовь. И они писали не только лирические, но и патриотические композиции, а также выезжали с концертами на фронт, выступая в войсковых частях.
Песни Никиты Богословского и Тихона Хренникова в музыкальной гостиной «Импровизация» исполнит преподаватель Воронежского музыкального колледжа имени Ростроповичей Любовь Концова. В программу концерта войдут известные песни «Любимый город», «Спят курганы темные», «Темная ночь», «Солдатский вальс», «Звезда моих полей», «Три года ты мне снилась», «Песня выпускников», «Романс Рощина», «Песня о Москве», «Давным-давно», «Колыбельная Светланы», «Песенка верных друзей», «Лодочка», «Что так сердце растревожено», «Московские окна». Концертмейстер Даниил Киселев исполнит в переложении для фортепиано известную песню Богословского «Аленушка».
Концерт «Вам песня посвящается…» состоится 12 ноября в 15.00 в главном корпусе «Никитинки» в лекционном зале четвертого этажа, вход свободный. 12+
СПЕКТАКЛИ.
В театре оперы и балета 11 ноября в 18.00 опера Чайковского в 3-х действиях «Евгений Онегин» (12+), 12 ноября в 18.00 балет Адана в 3-х действиях «Корсар» (6+).
В театре драмы 10 ноября в 19.00 комедия «Весы» (16+), 11 и 12 ноября в 18.00 трагикомедия «Дон Кихот» (16+).
В Камерном театре 10 ноября в 19.00 драма «Гроза» (16+), 11 ноября в 18.00 «Дядя Ваня» (16+), 12 ноября в 18.00 Отель «Paradise» (16+).
В арт-центре «Прогресс» 12 ноября в 18.00 моноспектакль Натальи Шевченко «Правила поведения в современном обществе» (16+).
Правила поведения… Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ.