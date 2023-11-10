04:00 (мск), источник: PrimaMedia.ru
Во Владивостоке может пройти фестиваль бразильского кино — в 2024 году
Такие планы озвучил посол страны в России.
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Во Владивостоке в 2024 году планируют провести фестиваль бразильского кино, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на ТАСС (18+). По мнению посла Бразилии в России, такие фестивали демонстрируют дружеские отношения между странами.
Как рассказал Родриго де Лима Баэна Соарес, в планах децентрализовать фестиваль и перенести его из Москвы и Санкт-Петербурга в другие города. Так например, мероприятие сейчас проходит в Нижнем Новгороде, что, по мнению посла, очень важно.
«В следующем году мы хотим расширить наш фестиваль и привезти его во Владивосток», — поделился Родриго де Лима Баэна Соарес.
По его мнению, через культуру страны сближаются, и России с Бразилией есть, чем друг с другом «обменяться» в плане кинематографического опыта.