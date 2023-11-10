03:44 (мск), источник: Комсомольская правда
Что случилось в Хабаровском крае в ночь на 10 ноября
Сотрудники Росгвардии спасли семью из пожара в Хабаровском крае.
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В ночь с 8 на 9 ноября в Бикине вспыхнул страшный пожар. Загорелся дом в частном секторе. Одними из первых огонь заметили Дмитрий Казанцев и Константин Матвеев, росгвардейцы, которые дежурили в эту ночь. Недолго думая, они ринулись на место, по пути звоня в скорую и МЧС. Когда прибыли, то ждать приезда пожарных не стали и сами кинулись в огонь, надеясь, что людей еще можно спасти.
Жители Хабаровского края помогают не только участникам спецоперации, но и брошенным там животным. Например, в одном из районов Мариуполя заметили пса с осколком снаряда в челюсти, почти без зубов и с порванной лапой. Его назвали Василием. А есть еще кошка Абрикоска — рыжая, пушистая. Всем им ищут новое жилье.
А в Хабаровском крае продолжают спасать найденного в снегу на трассе тигренка. Оказалось, что у него сломана передняя лапка. Малыша отправили на операцию в Хабаровск — там есть специалисты, которые работают с дикими животными. Хищника сопровождали охотоведы.