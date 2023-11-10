03:41 (мск), источник: PrimaMedia.ru
Цены на новый паром в Корею оказались доступными
Первый полноценный рейс из Владивостока намечен на 22 ноября.
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Стоимость билетов на грузопассажирский паром «Восточная жемчужина № 6» по маршруту Сокчо (Республика Корея, провинция Кангвон) — Владивосток составит 68 тысяч рублей на одного взрослого пассажира в обе стороны. Это в 1,5−2 раза ниже чем цены на паром Eastern Dream, выполняющий еженедельные рейсы из корейского Тонхэ во Владивосток.
Первый тестовый рейс запланирован на воскресенье, 12 ноября. Первоначально тестовый рейс был запланировано на 6 ноября, но его пришлось сдвинуть из-за плохой погоды.
«В первый рейс судно отправится без пассажиров, как и в еще несколько тестовых рейсов. А уже 22 ноября из Владивостока отправится первый полноценный пассажирский рейс в Сокчхо, продажа билетов стартует в следующий понедельник. Цена для одного взрослого пассажира в обе стороны составит 68 тысяч рублей. В дальнейшем планируется организация регулярных рейсов дважды в неделю», — сообщил представитель компании изданию.
Как ранее сообщало ИА PrimaMedia, это новый маршрут между портом Сокчо и российским портом Владивосток, а не прежний маршрут между портом Сокчо и российским портом Зарубино. Паром «Восточная жемчужина № 6» рассчитан на перевозку 700 пассажиров, 150 контейнеров и 350 транспортных средств. Он будет курсировать два раза в неделю.
С лета 2022 года еженедельные рейсы из корейского Тонхэ во Владивосток выполняет паром Eastern Dream. Оператор линии — корейская судоходная компания Duwonshipping Co., Ltd, осуществляющая морские перевозки с 2006 года.
Прямого авиасообщения между Россией и Республикой Корея уже давно нет.