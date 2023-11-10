03:30 (мск), источник: Хабаровский край сегодня
Яркое граффити украсило Кировский район Хабаровска
Рисунки посвящены природе Хабаровского края
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Подпорная стенка на остановке «Топографический техникум» в Кировском районе Хабаровска превратилась в настоящее произведение искусства. Раннее серую конструкцию сейчас украшает яркое граффити, посвященное уникальной природе дальневосточного региона, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
— В ходе расширения улицы Тихоокеанской на остановке «Топографический техникум» установили подпорную стенку, для дополнительной защиты. Но решили, что в таком виде, в котором она есть, она оставаться не может. Поэтому, посовещавшись с жителями района, решили сделать ее красивым арт-объектом, — рассказала заместитель председателя комитета администрации Хабаровска по управлению Кировским районом Олеся Маркова.
Эскизы рисунков и все этапы работы также обсуждали с жителями Кировского района. Они вносили коррективы, предлагали свои варианты. Для росписи пригласили студентов хабаровского краевого колледжа искусств. Буквально за месяц стена превратилась в современный и яркий арт-объект. Сейчас ее украшают горы и реки, лотосы, утка-мандаринка, гималайский медведь и другие представители дальневосточной фауны и флоры.