03:19 (мск), источник: Комсомольская правда
Ветер до 12 м/с и небольшой снег ожидают жителей Иркутской области 10 ноября
Погода в Иркутске 10 ноября 2023 года будет со слабым снегом.
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Неделя пролетела незаметно. Жители областной столицы помнят, какая метель накрыла город в понедельник, 6 ноября. После этого всю неделю было стабильно прохладно, но сильного ветра или снегопада не ожидалась. Что ждет иркутян в эту пятницу? Синоптики рассказали, какая будет погода в Иркутске 10 ноября 2023 года.
Погода в Иркутске 10 ноября
— По области пройдет небольшой снег, утром туман, ветер 2−7 метров в секунду, местами порывы до 12 м/с. Температура −5…-10, а при облачной погоде −13…-18 градусов, — сообщают в Иркутском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
Погода в Иркутске 10 ноября 2023 года будет с небольшим снегом. Ветер переменный 1−6 метров в секунду. Столбики термометров покажут −7…-9.
Не стоит забывать, что на дорогах области снежный накат и гололедица.