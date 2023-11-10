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03:19 (мск), источник: Комсомольская правда

Ветер до 12 м/с и небольшой снег ожидают жителей Иркутской области 10 ноября

Погода в Иркутске 10 ноября 2023 года будет со слабым снегом.

Сейчас в Нашвилле: Нашвилл: +14° 3 м/с 67% 749 мм рт. ст. +19°
Источник: Комсомольская правда

Неделя пролетела незаметно. Жители областной столицы помнят, какая метель накрыла город в понедельник, 6 ноября. После этого всю неделю было стабильно прохладно, но сильного ветра или снегопада не ожидалась. Что ждет иркутян в эту пятницу? Синоптики рассказали, какая будет погода в Иркутске 10 ноября 2023 года.

Погода в Иркутске 10 ноября

— По области пройдет небольшой снег, утром туман, ветер 2−7 метров в секунду, местами порывы до 12 м/с. Температура −5…-10, а при облачной погоде −13…-18 градусов, — сообщают в Иркутском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Погода в Иркутске 10 ноября 2023 года будет с небольшим снегом. Ветер переменный 1−6 метров в секунду. Столбики термометров покажут −7…-9.

Не стоит забывать, что на дорогах области снежный накат и гололедица.

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