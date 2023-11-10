03:15 (мск), источник: IrkutskMedia.ru
Игорь Кобзев оценил комплекс по производству электрощитового оборудования в Иркутске
На базе завода «Радиан» к концу 2024 года появится еще одна линия по выпуску электрощитового оборудования.
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Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев присутствовал при запуске реконструкции цеха завода «Радиан», где будет размещен новый промышленный комплекс по производству электрооборудования. Об этом производстве и открытии центра технологических компетенций в области электрообеспечения и автоматизации производственных процессов было достигнуто соглашение между правительством региона и производственным объединением «Радиан» на Петербургском международном экономическом форуме в июне текущего года. Тогда же было подписано соответствующее соглашение.
9 ноября Игорь Кобзев посетил предприятие, ознакомился с опытно-промышленным производством и осмотрел складской комплекс. Председатель совета директоров ПО «Радиан» Валерий Труфанов доложил главе региона о реализации соглашения и плане реконструкции завода. Компания специализируется на выпуске электрощитового оборудования, такого как подстанции, трансформаторные комплектные, главные распределительные щиты и другое электрооборудование.
«Сегодня мы увидели производственные процессы, которые будут определять будущее электроэнергетики и ее основные компоненты, — отметил Игорь Кобзев. — Компания “Радиан” взяла на себя обязательства построить цех по производству этих компонентов к декабрю 2024 года, что позволит дополнительно создать более 40 рабочих мест. Также это даст возможность заменить импортную продукцию и укрепить технологический суверенитет государства».
«На Петербургском международном экономическом форуме в июне текущего года мы подписали соглашение с правительством региона о развитии кластера по производству компонентов энергетики. На сегодняшний день компания увеличила количество рабочих мест и налоговых отчислений. Программа будет выполнена согласно заявленным темпам», — пояснил Валерий Труфанов.
Правительство области оказывает необходимую поддержку. В 2020 году компания «Радиан» стала участником национального проекта «Производительность труда», в рамках которого были внедрены принципы бережливого производства при участии экспертов Федерального центра компетенций. В 2022 году Фонд развития промышленности региона предоставил организации гранты на компенсацию части затрат по уплате процентов по кредитным договорам, заключенным в целях пополнения оборотных средств.
В рамках рабочего выезда Игорь Кобзев поручил министерству экономического развития и промышленности Иркутской области изучить возможные варианты других мер поддержки предприятия, как на региональном, так и на федеральном уровне.