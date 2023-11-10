04:20 (мск), источник: МК.RU Красноярск
В Красноярске 10 ноября похолодает до −10 градусов днем
В город пришла настоящая зима.
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Установилась низкая минусовая температура.
В Красноярске 10 ноября ожидается переменная облачность, днем без осадков, сообщает погоду Среднесибирское УГМС. Днем будет дуть слабый ветер.
Температура воздуха в Красноярске 10 ноября будет низкой. Так, днем она достигнет отметки −10 градусов, а также −20 градусов ночью.
Ожидается гололедица, поэтому автомобилистов просят быть осторожнее.