07:20 (мск), источник: AmurMedia.ru
«Амур» не оставил шансов «Автомобилисту» на хабаровском льду
«Тигры» повторили самую крупную в истории победу над екатеринбуржцами.
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В матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ хабаровский «Амур» со счетом 5:1 переиграла «Автомобилист» из Екатеринбурга. У «тигров» отличились Александр Хохлачев, Станислав Бочаров, Вячеслав Грецкий, Кирилл Капустин и Кирилл Слепец. У гостей единственную шайбу забросил Кирилл Воробьев, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу ХК «Автомобилист».
Начало первого периода прошло с преимуществом гостей, однако затем хозяева выровняли игру, а одна из первых опасных атак в исполнении «Амура» завершилась взятием ворот — Александр Хохлачёв с близкого расстояния замкнул поперечную передачу Владислава Барулина.
Екатеринбуржцы сумели отыграться в начале второго периода. Андрей Обидин от правого борта отдал шикарную разрезающую передачу через всю зону на Кирилла Воробьёва. Защитник «Автомобилиста», который вывел команду на сегодняшний матч с капитанской нашивкой, отправил шайбу в пустой угол и открыл счёт своим голам в нынешнем сезоне!
Впрочем, в дальнейшем инициатива перешла к «Амуру», и за пять минут до конца периода хабаровчане вновь вышли вперёд. Автором заброшенной шайбы стал Станислав Бочаров.
В третьем периоде «Автомобилист» пытался перевернуть игру, но все попытки спасти этот матч оказались тщетными. В концовке периода шайба ещё три раза пересекла линию ворот уральцев. Голы забили Вячеслав Грецкий, Кирилл Капустин и Кирилл Слепец, поразивший пустые ворота.
Сегодня команды сыграют между собой вновь.
Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин:
«Хорошее начало было с нашей стороны, хорошие моменты. Наши ошибки при выходе из зоны, нападающие не выводили шайбу, защитники медленно принимали решения, соперник делал наложения звеньев. Шайба во втором периоде, как раз в таком моменте и стала ключевой. Это всё повлияло на исход встречи. В третьем пытались игру перевернуть, но пропустили контратаки. Завтра у нас игра, есть время исправить ошибки и подготовиться».
Главный тренер «Амура» Андрей Мартемьянов:
«Благодарю болельщиков, переживали сегодня за нас, им спасибо. В первом периоде долго входили в игру. Соперник имел инициативу, но правильная игра в обороне помогла нам где-то эту грань перешагнуть. Считаю, нас удался второй период. Мы смогли нейтрализовать мощную атаку соперника, нападение у них очень хорошее. Радует, что у нас все звенья забили сегодня голы. Завтра матч будет намного сложнее. Позитивный момент для парней, которые сегодня отличились, кто-то в первый раз, кто-то давно не забивал».