07:22 (мск), источник: АиФ Владивосток
В Приморье произошла встреча двух тигров с человеком
Животные решили попозировать на камеру.
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8 ноября во время объезда Сихотэ-Алинского заповедника местные инспекторы встретили с двумя тиграми. Животные были обнаружены на участке автомобильной дороги Пластун-Терней. Тигры пересекали южную часть заповедника.
«25−1 километр, два три, время 18 часов 20 минут. Лежат, а один пошёл куда-то красавчик. Решил прилечь и получше попозировать за деревьями», — говорит один из инспекторов.
Стоит отметить, что на кадрах удалось зафиксировать тигрицу Северину и её подросшего ребёнка-тигрёнка. По материалам можно установить, что подрастающий малыш мужского пола.