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07:22 (мск), источник: АиФ Владивосток

В Приморье произошла встреча двух тигров с человеком

Животные решили попозировать на камеру.

Источник: Соцсети

8 ноября во время объезда Сихотэ-Алинского заповедника местные инспекторы встретили с двумя тиграми. Животные были обнаружены на участке автомобильной дороги Пластун-Терней. Тигры пересекали южную часть заповедника.

«25−1 километр, два три, время 18 часов 20 минут. Лежат, а один пошёл куда-то красавчик. Решил прилечь и получше попозировать за деревьями», — говорит один из инспекторов.

Стоит отметить, что на кадрах удалось зафиксировать тигрицу Северину и её подросшего ребёнка-тигрёнка. По материалам можно установить, что подрастающий малыш мужского пола.

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